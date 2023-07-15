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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

317 محضرًا فى حملات على أسواق السجائر بالإسكندرية

حملات على أسواق السجائر
حملات على أسواق السجائر بالإسكندرية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة؛ نظرًا لورود العديد من الشكاوى لأسعار تداول السجائر المسعرة.

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التحرك الفوري، بالتنسيق مع فرع الإسكندرية لجهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء محمد أبو كيلة.

وتم وضع خطة عمل لتكليف الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على قطاع أسواق السجائر والذي يعتبر من أكثر الأسواق تعقيدًا نظرًا لوجود مئات الأكشاك والبترينات، بالإضافة للمحلات والسوبر ماركت، وتجّار التجزئة وتجار الجملة.

وتم شن العديد من الحملات الرقابية على أسواق السجائر خلال الفترة القليلة الماضية، والتي أسفرت عن تحرير 146 محضر بيع سجائر بسعر أزيد، و104 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، و7 محاضر امتناع عن بيع السجائر، وتم تحريز 3731 علبة سجائر متنوعة.

كما تم تحرير 60 محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة، وتم تحريز 6520 علبة سجائر متنوعة.

وأشار المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والمتحدث الرسمى باسم المديرية، إلى أنه ما زالت المتابعات مستمرة بتعليمات من وكيل الوزارة لمديري الإدارات الفرعية لضبط السوق لحين توافر حلول جذرية لتوفير هذه السلعة وما زال العمل قائما لمطاردة المخالفين للقضاء على هذه الظاهرة.

وتمكنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة وفريق العمل التابع له من خلال حملات بنطاق الإدارة من ضبط محل مواد غذائية بحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية و تم تحرير الأصناف و الكميات التالية: "32 علبة زبادي منتهية الصلاحية،39 عبوة عصائر متنوعة منتهية الصلاحية، 14 زجاجة رايب منتهية الصلاحية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

مديرية التموين والتجارة الداخلية الإسكندرية حماية المستهلك المتابعات مستمرة محلات السجائر

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