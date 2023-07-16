يزداد البحث لمعرفة مواعيد اختبارات القدرات للكليات 2023 للطلاب الراغبين في الانضمام للكليات التي لابد من إجراء الاختبارات للالتحاق بها، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة ولكن يجب الاستعداد بهذه الاختبارات.

مواعيد اختبارات القدرات للكليات 2023

نوضح في التقرير التالي مواعيد اختبارات القدرات للكليات 2023 والكليات المتاح لها اختبارات قدرات.

بدأ منذ أمس السبت 15 يوليو 2023 حجز اختبارات القدرات بالكليات التي تشترط النجاح في هذه الاختبارات مع المجموع المنتظر من نتيجة الثانوية العامة للالتحاق بها.

يكون الحجز ومعرفة الشروط الخاصة باختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني التابع لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وهو الموجود هنا

https://tansik.digital.gov.eg/application/

ثم الضغط على "اضغط هنا للحجز لاختبارات القدرات"

تفتح صفحة جديدة مكتوب فيها الحجــز لأداء امتحان القدرات

ويجب الاختيار ما بين اختيار مصدر الشهادة التي حصلت عليها اولا

- المدارس الثانوية العامة نظام عام واحد حديث

- مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا

- مدارس النيل Grade 11

- مدارس البعثة المصرية بالسودان

بعد الدخول على صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات

يكون التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب

ثم تظهر بيانات الطالب وهي رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومى – المحافظة –الادارة التعلمية التابع لها – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب علمية – هندسية – ادبية

يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على الصفحة الظاهرة أمامه

ثم تظهر صفحة بها قائمة أنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب.

يسجل الطالب نوع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان الخاص بها وسيقوم النظام بتحديد موعد الاختبار في كل كلية في يوم منفصل.

مع العلم أن قدرات كليات التربية الرياضية يومين فقط

بعد انتهاء الطالب تسجيل البيانات والاختبارات المحددة له يقوم بطباعة ايصال التسجيل الذي يشمل على أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتدوينها على موقع التنسيق الإلكتروني.

الكليات التي تحتاج لاختبارات قدرات

1- كليات التربية الرياضية بنين – بنات

2 -شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3 -كليات الفنون الجميلة فنون – عمارة

4-كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان- دمياط – بنها – بني سويع

5 -كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6 -كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7 -كلية التربية الفنية جامعة المنيا .

8 -شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

9 -كلية التربية شعبة التربية الفنية جامعة السويس.

10 -كلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها بميت غمر ومنية النصر

شعبة المسرح التربوى