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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متاح الآن.. رابط تقديم امتحان القدرات جامعة الأزهر 2023

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

زاد البحث عن رابط تقديم امتحان القدرات جامعة الأزهر 2023، وذلك عقب تفعيل الرابط خلال الساعات الماضية حيث يمكن للطلاب تسجيل بياناتهم لخوض امتحانات القدرات للطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية للالتحاق ببعض الكليات التي تتطلب اجتياز تلك الاختبارات خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

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رابط تقديم امتحان القدرات جامعة الأزهر 2023

أتاحت جامعة الأزهر موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسجيل بيانات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والراغبين في اجتياز امتحانات القدرات، وذلك عقب الإعلام الرسمي عن نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي أزهر حيث يدخل الطالب بياناته بدقة في الموقع الإلكتروني من الاسم رباعي وبيانات المعهد المقيد به ومحافظة الإقامة.

يذكر أن امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية كانت خلال الفترة من يوم 2 يونيو وحتى يوم 13 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول المعتمد رسميا من قطاع المعاهد الأزهرية وتم الإعلان عنه رسميا قبل انطلاق ماراثون الامتحانات بوقت كاف يمكن الطلاب من مراجعة المناهج الدراسية.

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موعد تقديم اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2023

يمكن التقديم في رابط تقديم امتحان القدرات جامعة الأزهر 2023 خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 وحتى يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 لمدة 15 يوم فقط حيث تجرى الاحتبارات عقب فحص كافة الطلبات والتأكد من توافر كافة شروط التقديم.

يتم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات قبل بداية تنسيق جامعة الأزهر المزمع أن يكون في بداية شهر منتصف شهر أغسطس 2023 حيث تتضمن الكليات التي احتياج إلى اختبارات قدرات (كلية القرآن الكريم، كلية الدعوة الإسلامية، كلية التربية، كلية رياض الأطفال كلية التعليم الأساسي، كلية اللغات والترجمة، …).

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موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022-2023

أكدت مصادر مطلعة أن نتيجة الثانوية الأزهرية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية ستكون خلال 20 يوم فقط من انتهاء امتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث يتم نشر نتائج الطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية عقب اعتمادها رسميا من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإعلان أسماء أوائل طلاب كافة الشعب الدراسية.

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