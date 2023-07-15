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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الوادى الجديد تبدأ تسجيل رغبات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

صرح الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، بأن مكتب التنسيق بالجامعة سيبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم لاختبارات القدرات، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 /7 /2023 حتى 27 /7 /2023. 

وأوضح رئيس الجامعة أنه يمكن للطلاب التوجه إلى معمل التنسيق الإلكتروني بالمبنى الإداري للجامعة بطريق الداخلة، حيث يتوافر عدد من أجهزة الكمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائقة السرعة لتسجيل رغباتهم. 

كما شدد رئيس الجامعة على توفير كل سبل الدعم لراحة الطلاب خلال أدائهم لهذه المهمة بمقر مكتب التنسيق الإلكتروني بالمبنى الإداري للجامعة.

رئيس جامعة الوادي الجديد استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغبات اختبارات القدرات معمل التنسيق الالكترونى الموقع مجهز بعدد من أجهزة الكمبيوتر توفير كافة سبل الدعم لراحة للطلاب

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