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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة بني سويف تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تنسيق2023
تنسيق2023

بدأت جامعة بنى سويف ،اليوم السبت، استقبال الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات المؤهله للالتحاق بكليتي الفنون التطبيقية والتربية الرياضية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن - وفقا لبيان - انتهاء الجامعة من كافة التجهيزات اللازمة لإجراء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي«الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية» والتي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، https://tansik.digital.gov.eg/application/

واطمأن منصور، من عميدي كليتي "الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية" على تجهيز القاعات وأماكن الانتظار التي يؤدى بها الطلاب الاختبارات، موجهًا بضرورة توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب، وتشكيل لجان لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات.

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية اختبارات القدرات الدكتور منصور حسن التربية الرياضية التجهيزات اللازمة الأعلى للجامعات

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