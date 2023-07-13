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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| انطلاق قمة دول جوار السودان وأزمة بوسط الأهلى قبل مواجهة الزمالك

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية، والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

أزمة فى وسط الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك فى القمة 126

مروان عطية

تتواصل أزمات الأهلي قبل ساعات من مباراة الزمالك في القمة رقم 126 بأزمة كبيرة في وسط الملعب لغياب كل اللاعبين الأساسيين في الفريق.

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ارتفاع أسعار النفط العالمية.. وخام برنت يسجل 80.35 دولار

النفط

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن ارتفاع أسعار البترول العالمية بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية والتضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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حسن عبدالمجيد: قرار المتحدة بعلاج إيمان البحر درويش يؤكد أنها سباقة دائمًا فى الخير

المتحدة

أكد الفنان حسن عبدالمجيد، عبر برنامج "كلام يا صاحبي" على "شعبي إف إم"، أن الفنان إيمان البحر درويش قامة من قامات الغناء فى مصر، متمنيًا الشفاء العاجل له.

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البرلمان العربى يدين اقتحام الاحتلال منزل مفتى القدس السابق

عكرمة صبري

أدان البرلمان العربي اقتحام سلطات الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وإمام وخطيب المسجد الأقصى، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا.

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انطلاق فعاليات قمة دول جوار السودان (بث مباشر)

الرئيس عبد الفتاح

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لفعاليات قمة دول جوار السودان، والتي تستضيفها مصر، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، بعد الانتهاء من الجلسة التحضيرية للقمة.

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يستمر حتى الثلاثاء المقبل.. أطباء بريطانيا يبدأون أطول إضراب احتجاجًا على الرواتب

اضرابات بريطانيا

يبدأ الأطباء الجدد في بريطانيا، اليوم الخميس، أطول إضراب لهم احتجاجًا على الأجور وسط مخاوف من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، مما ينذر بمد فترة الإضراب.

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حسن عبدالمجيد إيمان البحر درويش الاحتلال بريطانيا السودان فعاليات قمة دول جوار السودان

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