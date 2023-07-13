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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربى يدين اقتحام الاحتلال منزل مفتى القدس السابق

عكرمة صبري
عكرمة صبري

أدان البرلمان العربي اقتحام سلطات الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وإمام وخطيب المسجد الأقصى، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، وتسليمه قرارًا بمنعه من السفر لمدة 6 أشهر بحجة أن سفره يشكل خطرًا أمنيًا على دولة الاحتلال.

وأعرب البرلمان العربي، عن استنكاره ورفضه لما قامت به سلطات الاحتلال بحق الشيخ عكرمة صبري واستدعائه للتحقيق معه دون مراعاة لمكانة الشيخ ووضعه الصحي، مؤكدًا دعمه الدائم لرجال الدين في القدس وفلسطين والمرابطين واحترام القامات الدينية الفلسطينية، التى تصدح في الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس.

 ودعا البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية للتدخل لوقف الملاحقة التعسفية الإسرائيلية بحق الشيخ عكرمة صبري والذي يمثل المرجعية الإسلامية في فلسطين.

البرلمان العربي الاحتلال سلطات عكرمة صبرى القدس المسجد الأقصى

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