ارتفاع اسعار النفط العالمية.. وخام برنت يسجل 80.35 دولار

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدينة، اليوم الخميس، عن ارتفاع أسعار البترول العالمية بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية والتضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لديه ارتفاعات أقل في أسعار الفائدة في الأسواق، وأظهرت بيانات التجارة الصينية أن واردات البترول الشهرية كانت ثاني أعلى مستوى على الإطلاق خلال شهر يونيو.

البترول: ارتفاع أسعار النفط العالمية خام برنت يسجل 80.35 دولار

وسجلت أسعار خام برنت اليوم الخميس 80.35 دولار، بينما سجلت امس 79.63 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس 75.92 دولار، بينما حقق أمس 75.07 دولار، فيما سجل خام أوبك 79.67 دولار، بينما سجل أمس 79.09 دولار.