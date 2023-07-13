يستمر حتى الثلاثاء المقبل.. أطباء بريطانيا يبدأون أطول إضراب احتجاجًا على الرواتب

يبدأ الأطباء الجدد في بريطانيا، اليوم الخميس، أطول إضراب لهم احتجاجًا على الأجور وسط مخاوف من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، مما ينذر بمد فترة الإضراب.

ووفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، فقد بدأ الإضراب اليوم الخميس الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي في بريطانيا وينتهي يوم الثلاثاء 18 يوليو، على أن يضرب المزيد من كبار الأطباء "الاستشاريين"، يومى الخميس 20 والجمعة 21 يوليو.

- التفاوض مع الحكومة

يأتي هذا فيما قال وزير الصحة البريطاني، ستيف باركلي، إن 35% من مطالب الأطباء غير معقولة، وأن الإضراب سيُعرض سلامة المرضى للخطر.

فيما قال السير جوليان هارتلي، مسئول بهيئة الصحة الوطنية، إن فترة الإضراب سوف تلحق الضرر بهيئة الخدمات الصحية الوطنية والمرضى في المقدمة بالطبع، وتابع: آخر إضراب للأطباء المبتدئين كلفنا حوالي 100 مليون جنيه إسترليني، فضلًا عن إلغاء وتأجيل أكثر من 600 ألف موعد للمرضي في إنجلترا.

- المطالبة بزيادة الأجور بنسبة 35%

ويطالب الأطباء المبتدئون بزيادة في الرواتب، معتبرين أن الزيادات في الأجور التي تلقوها على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية كانت أقل من التضخم، وهناك حاجة الآن إلى زيادة الأجور بنسبة 35% لتعويض ذلك.

وفي مارس الماضي، أضرب آلاف الأطباء عن العمل لثلاثة أيام في المستشفيات البريطانية، من أجل المطالبة برفع أجورهم، في مستهلّ أسبوع يتّسم بالعديد من الاضطرابات الاجتماعية.

وشهدت عدة مهن إضرابات في الأشهر الأخيرة في المملكة المتحدة، حيث تخطّى التضخّم نسبة 10%، وأضرب عمال سكك حديد وممرضون وممرضات وعناصر شرطة حدودية ومدّرسون عن العمل للمطالبة برفع أجورهم، وسط ارتفاع كبير بأسعار الأغذية والطاقة.