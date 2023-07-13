أزمة فى وسط الأهلى قبل ساعات من مواجهة الزمالك فى القمة 126

تتواصل أزمات الأهلي قبل ساعات من مباراة الزمالك في القمة رقم 126 بأزمة كبيرة في وسط الملعب لغياب كل اللاعبين الأساسيين في الفريق.

ويلتقى الأهلي مع الزمالك فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين بالدوري المصري الممتاز.

وحسم الأهلي لقب الدوري هذا العام بصفة رسمية قبل مواجهة الزمالك اليوم، وذلك في أعقاب خسارة بيراميدز صاحب المركز الثانى أمام سيراميكا فى المباراة الأخيرة، وهي الخسارة التي منحت المارد الأحمر لقب الدوري.

ويعانى الأهلي من غيابات عديدة فى وسط ملعب الفريق قبل ساعات من مواجهة الزمالك، حيث غادر مروان عطية، لاعب وسط الفريق، معسكر الأهلي، وتوجه لمدينة كفرالدوار بعد تلقيه خبر وفاة والده، علمًا بأن الدفن سيكون بعد صلاة الظهر، وترك الجهاز الفني للاعب حرية العودة للانتظام فى معسكر الفريق أو عدم العودة.

كما ينتظر الأهلى خطابًا من الاتحاد الدولى للسماح للمالى أليو ديانج للمشاركة في مباراة القمة، بعد إيقاف اللاعب من قبل "فيفا" على خلفية مستحقات وكيله، قبل تسوية الأزمة مع وكيله، وينتظر موافقة فيفا للمشاركة.

كما يغيب عن الأهلي في مباراة اليوم عمرو السولية، لاعب وسط الفريق للإصابة، كما يغيب حمدي فتحي الذي انتقل لفريق الوكرة القطري لمدة أربع مواسم.

ومن المنتظر أن يشارك رامي ربيعة فى وسط الملعب إلى جوار محمد فخري في محاولة من كولر لتعويض غياب الأساسيين.