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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

انطلاق فعاليات قمة دول جوار السودان (بث مباشر)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا، لفعاليات قمة دول جوار السودان، والتي تستضيفها مصر، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، بعد الانتهاء من الجلسة التحضيرية للقمة، والتي أجريت أمس على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مصر تستضيف في 13  يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

 

قمة دول جوار السودان السودان مصر حرب السودان مصر والسودان

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