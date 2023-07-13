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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسن عبدالمجيد: قرار المتحدة بعلاج إيمان البحر درويش يؤكد أنها سباقة دائمًا فى الخير

المتحدة
المتحدة

أكد الفنان حسن عبدالمجيد عبر برنامج "كلام يا صاحبي" على "شعبي إف إم" أن الفنان إيمان البحر درويش قامة من قامات الغناء فى مصر، متمنيًا الشفاء العاجل له.

وقدم عبدالمجيد الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قرار تكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش، مؤكدًا أن الشركة سباقة دائمًا في الخير وخدمة الوطن، لذلك هي من أنجح الشركات الإعلامية في مصر والوطن العربي.

وأضاف الفنان حسن عبدالمجيد خلال البرنامج الذي يقدمه المذيع "أحمد الشناوي" أن الفنان الناجح لا بد أن يكون مختلفًا ويترك بصمة في الوسط الفني، مؤكدًا أهمية التركيز والتخطيط في العمل لضمان النجاح.

وكشف عبدالمجيد عن أن نجاح الأغنية التي جمعته مع الفنانة سميرة سعيد، يرجع لعدة أسباب من أهمها اسم الأغنية والنغمة والأداء، بالإضافة إلى إدخال الأجواء النوبية على الأغنية والتي كانت جديدة على الشاشة تلك الفترة.

وأكد عبدالمجيد حبه لكرة القدم وانتماءه لنادي الأهلي، كذلك يحب التشجيع الإيجابي وأحيانًا يقوم بتشجيع الفريق المنافس.

وفي ختام البرنامج، وصف عبدالمجيد الفنان أحمد منيب بالأسطورة، مؤكدًا أنه تعلم واستفاد من الفنان منيب مما جعله مختلفًا في الشكل و الأداء والطلة، حيث أوجد منيب طريقًا وسكة غنائية تميز بها.

الإعلام المصري الفنان إيمان البحر درويش الفنانة سميرة سعيد المتحدة للخدمات الإعلامية إيمان البحر درويش شركة المتحدة للخدمات الإعلامية علاج إيمان البحر درويش مصر والوطن العربي

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