موعد قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة وتصنيف المنتخبات، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بجانب الجماهير المصرية، اليوم الخميس، نظرًا لتواجد منتخب مصر ضمن القرعة.

موعد قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

من المقرر أن تُجرى مراسم قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في أحد فنادق أبيدجان بكوت ديفوار.

القنوات الناقلة لقرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

ستُذاع مراسم قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس beIN Sports الإخبارية المفتوحة، كما ستكون القرعة متاحة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر يوتيوب.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2026، يوم الخميس، الموافق 11 يونيو، وحتى يوم 19 يوليو، بتنظيم مشترك من 3 بلدان، هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وستشهد بطولة كأس العالم 2026 زيادة في عدد المنتخبات المشاركة إجمالًا لتصل إلى 48 منتخبًا، مع زيادة المنتخبات الأفريقية المشاركة إلى 9 منتخبات.

تصنيف المنتخبات الأفريقية 2023

- المستوى الأول: منتخب مصر، المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار.

- المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الجابون، غينيا الاستوائية.

- المستوى الثالث: أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا.

- المستوى الرابع: موزمبيق، جامبيا، سيراليون، توجو، تنزانيا، زيمبابوي، جمهورية أفريقيا الوسطى، مالاوي، ليبيا.

- المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إي سواتيني، بوتسوانا، ليبيريا.

- المستوى السادس: ليسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساوتومي وبرنسيب، جيبوتي، سيشيل، إريتريا، الصومال.

ومن المقرر أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما سيلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي.