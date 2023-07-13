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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. سحب قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2026 وانعقاد الجمعية العمومية لـ«كاف» بأبيدجان

كأس العالم
كأس العالم

يجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وستنطلق مراسم سحب القرعة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بأحد فنادق أبيدجان بكوت ديفوار.

وسيتواجد منتخب مصر، ضمن منتخبات المستوى الأول، والتي تضم أيضًا كلًا من المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار.

ويضم المستوى الثاني، منتخبات بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الجابون، غينيا الاستوائية. بينما يضم المستوى الثالث، منتخبات أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا.

ويضم المستوى الرابع، كلًا من موزمبيق، جامبيا، سيراليون، توجو، تنزانيا، زيمبابوي، جمهورية إفريقيا الوسطى، مالاوي، ليبيا.

ويأتي في المستوى الخامس كل من النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إي سواتيني، بوتسوانا، ليبيريا، في حين يضم المستوى السادس، كلًا من ليسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساوتومي وبرنسيب، جيبوتي، سيشيل، إريتريا، الصومال.

- مقاعد إفريقيا في المونديال

وستحصل القارة الإفريقية على تسعة مقاعد، وثلث مقعد في النسخة المقبلة لكأس العالم، التي ستقام بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وسيشارك في التصفيات جميع الاتحادات الأعضاء في «كاف»، والبالغ عددها 54 اتحادًا، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ54 إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دورين.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما سيلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي.

- انعقاد الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وعلى جانب آخر، تنعقد اليوم الخميس، الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تستضيفها أبيدجان، والتي ستشهد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لـ«كاف» للفترة من 2023 إلى 2027. 

كما سيشهد الاجتماع، انتخاب رئيس ونائب رئيس لجنة التدقيق والامتثال في «كاف»، وانتخاب رؤساء ونواب رؤساء الهيئات القضائية للاتحاد الإفريقي، إلى جانب انتخاب رئيس ونواب رئيس لجنة الحوكمة للفترة ذاتها.

وكان مقررًا أن تنعقد الجمعية العمومية لـ«كاف»، بمدينة كوتونو ببنين، قبل أن تعتذر الأخيرة عن عدم استضافة الاجتماع، ليقرر «كاف» بعدها إقامة الجمعية العمومية في أبيدجان.

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