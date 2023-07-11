رسميًا.. موعد قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2026

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحسب وثيقة رسمية حصل «الدستور» على نسخة منها، فإن مراسم سحب القرعة ستجرى بعد غدٍ الخميس، في أبيدجان بكوت ديفوار في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة (الرابعة بتوقيت أبيدجان).

وستجرى مراسم سحب القرعة عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، والتي ستنطلق صباح الخميس.

وكان من المقرر أن تجرى قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، في الثاني عشر من يوليو بمدينة كوتونو في بنين، التي كان مقررًا لها أيضًا أن تستضيف الجمعية العمومية لـ«كاف» في اليوم التالي، قبل أن تعتذر بنين عن احتضان الحدثين الكبيرين.

وستحصل القارة الإفريقية على تسعة مقاعد + ثلث مقعد في النسخة المقبلة لكأس العالم، التي ستقام بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وسيتم تحديد مستويات المنتخبات المشاركة في قرعة التصفيات الإفريقية، وفق تصنيف «فيفا» الصادر في يونيو الماضي.

وستكون مستويات المنتخبات في قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، على النحو التالي:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الجابون، غينيا الاستوائية.

المستوى الثالث: أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا.

المستوى الرابع: موزمبيق، جامبيا، سيراليون، توجو، تنزانيا، زيمبابوي، جمهورية إفريقيا الوسطى، مالاوي، ليبيا.

المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إي سواتيني، بوتسوانا، ليبيريا.

المستوى السادس: ليسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساوتومي وبرنسيب، جيبوتي، سيشيل، إريتريا، الصومال.

وسيشارك في التصفيات جميع الاتحادات الأعضاء في «كاف»، والبالغ عددها 54 اتحادًا، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ54 إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دورين.

ويتأهل متصدر كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم المقبلة، بينما سيلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي (FIFA Play-Off).

ومن المقرر أن تجرى على هامش اجتماع الجمعية العمومية لـ«كاف» وحفل قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم، زيارة من جانب الوفود المشاركة لملعب الحسن واتارا في أبيدجان، اليوم الثلاثاء، والذي من المزمع أن يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا 2023.

كما ستقام على هامش الفعاليات مباراة ودية استعراضية بين أساطير كرة القدم في القارة السمراء.