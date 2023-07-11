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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإجازة تمنع فيتوريا من حضور قرعة كأس العالم 2026

فيتوريا
فيتوريا

اعتذر البرتغالي روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم عن عدم حضور قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 عن قارة افريقيا والتى تجرى فى كوت ديفوار مساء الخميس المقبل، رغم تأجيل الموعد لمدة 24 ساعة ونقلها من بنين إلى كوت ديفوار. 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، على ان تقام فى السادسة من مساء الخميس فى كوت ديفوار بعد أن كان مقررا لها غدا الاربعاء فى بنين .

ويرجع سبب اعتذار فيتوريا عن عدم حضور القرعة، لتواجده فى بلاده فى إجازة سنوية حيث سافر مدرب الفراعنة للمغرب لحضور مباراة المنتخب الأوليمبى امام غينيا فى نصف نهائى بطولة افريقيا تحت 23 عام ثم غادر بعدها مباشرة إلى البرتغال لقضاء أجازته دون ان ينتظر لحضور المباراة النهائية امام المغرب .

وكشف مسؤولو الاتحاد الأفريقى عن طريقة سحب القراعةعلى ان تجرى مباشرة على منصات كاف، وسيتم تقسيم الاتحادات الأعضاء إلى 9 مجموعات، على أن يتأهل أوائل كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الأول بقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والذى يضم منتخبات المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، وكوت ديفوار.

واحتل الفراعنة المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى تصنيف الشهر الماضى.

ومن المقرر أن يتوجه أحد اعضاء اتحاد الكرة إلى كوت ديفوار خلال الساعات المقبلة، لحضور القرعة وفى حال عدم تمكن اى من اعضاء الجبلاية السفر سيتواجد وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية هناك كممثل لمصر ومعه محمد غرابة المدير الإدارى للمنتخب الوطنى الذى كان مقررا ان يرافق فيتوريا.

24 ساعة اتحادات اتحاد الأفريقي إجراء قرعة أعضاء اتحاد الكرة ارة أفريقيا

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