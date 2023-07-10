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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| معهد الفلك يعلن موعد بداية العام الهجرى الجديد.. وتعديل موعد قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

 

معهد الفلك: الأربعاء 19 يوليو بدء السنة الهجرية الجديدة 1445

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، الدكتور جاد القاضي، عن أن غرة شهر محرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445 سيكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الحالي، وعدة الشهر 29 يومًا، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. 15 يوليو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، سيبدأ مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

"كاف" يعدل موعد قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديل موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وعلم «الدستور» من مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي أن «كاف» قرر تأخير موعد القرعة لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الخميس الثالث عشر من يوليو بدلًا من الأربعاء الثاني عشر من نفس الشهر، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

تسجيل زلزال بقوة 2.02 درجة فى البحر الأحمر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 2.02 درجة على مقياس ريختر، في البحر الأحمر داخل المياه الإقليمية المصرية، وحسب البيانات التي سجلتها محطات الزلازل، فإن الهزة الأرضية جاءت بقوة 2.02 درجة، وعلى عمق 8.13 كيلومتر، لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

أخبار الظهيرة السنة الهجرية الجديدة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

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