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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد الفلك: الأربعاء 19 يوليو بدء السنة الهجرية الجديدة 1445

معهد الفلك
معهد الفلك

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء الدكتور جاد القاضي، أن غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445 سيكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الحالي، وعدة الشهر 29 يومًا.

وقال القاضي، في بيان أصدره اليوم، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة و33 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذي الحجة 1444هـ الموافق 17 يوليو الحالي "يوم الرؤية".

وأضاف أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأوضح أنه يلاحظ كذلك وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم "يوم الرؤية" في بعض الدول العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم، وأكد أنه وفقًا لذلك يكون يوم 18 يوليو الحالي هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444هـ.

الإسلامي العربية والإسلامية السنة الهجرية الجديدة السنة الهجرية الدكتور جاد القاضي القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث

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