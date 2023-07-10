الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي.. يقوم العديد من الطلاب والطالبات بالبحث عن طريق محرك البحث العالمي "جوجل" عن الخطوات المتعلقة باستخراج كود الطالب بالرقم القومي لعام 2023.

وزارة التربية والتعليم أطلقت العديد من الخدمات عبر الإنترنت لمساعدة الطلاب في الحصول على هذا الكود والدخول إلى امتحانات نهاية العام الدراسي، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي.. من خلال المدرسة



يمكن للطلاب الحصول على كود الطالب من خلال مدرسة التابعة لهم، ويجب على الطالب زيارة المدرسة وطلب الكود من الموظف المختص. سيقوم الموظف بتوفير الكود وشرح طريقة استخدامه.

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي.. من خلال موقع وزارة التربية والتعليم



يمكن للطلاب الحصول على كود الطالب من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم، ويجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم: https://office365.emis.gov.eg/

اختيار حساب الطالب والنقر على علامة التبويب “خدمات كود الطالب”.

كتابة الرقم القومي للطالب.

الضغط على “استعلام”.

سيظهر كود الطالب أمام الطالب على الشاشة.

يرجى التحقق من صحة البيانات المدخلة حيث سيتم استخدام هذا الكود في إجراء الاختبار.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023-2024



يذكر أنه فيما يتعلق بالتقديم في الثانوية العامة للعام 2023-2024، يتوجب عليكم تقديم الأوراق المطلوبة التالية:

ملف تقديم للصف الأول الثانوي.

شهادة ميلاد كمبيوتر.

شهادة نجاح في الشهادة الإعدادية.

6 صور مقاس 4*6.

صورتان لبطاقة ولي الأمر (الأب والأم).

طابعان نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه.

طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمية فئة عشرة جنيهات.

طوابع عشرة جنيهات من فئة البريد.

خطوات التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونياً 2023



يستطيع الطلاب والطالبات التقديم لكل مدرسة ثانوي سواء عام أو فني، من خلال التسجيل بالصف الأول الثانوى من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. يجب تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

2. ينبغي تسجيل الدخول من حساب الطالب الشخصي.

3. يتعين كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

4. يجب النقر على المزيد للاطلاع على معلومات أكثر عن تنسيق الثانوية العامة.

5. ينبغي الاطلاع على خريطة التنسيق التي تضم الحد الأدنى لكل محافظة.

6. يجب النقر على أيقونة ملء الرغبات.

7. يتعين اختيار نوع التعليم الثانوي وفقًا لمجموع الطالب.

8. يجب النقر على أيقونة مراجعة الرغبات.

9. يتعين النقر على حفظ الرغبات.

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