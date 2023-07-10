دخول 4 مدارس بقرى "حياة كريمة" لمشروع المدارس المصرية اليابانية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه فى اطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجايكا اليابانية والتنسيق المشترك فيما يتعلق بمحور التعليم وبناء الإنسان ومنها برنامج مشروع المدارس المصرية اليابانية بقرى حياة كريمة، والذى يستهدف تحويل ١٠٠ مدرسة في قرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية للنموذج الياباني في التعليم تحت مسمى المدارس القائمة: الأنشطة الخاصة "تُوكّاتسُو"

انطلقت اليوم بالمدرسة اليابانية بحوش عيسى اللقاءات التعريفية لبداية العمل بعدد 4 مدارس للتعليم الأساسى بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وهى "عبد المنعم رياض - حافظ إبراهيم - محمد رفعت - محمد متولي الشعراوي الابتدائية"وتستمر تلك اللقاءات حتى ١٢ يوليو ٢٠٢٣، لتدريب معلمي المدارس المستهدفة, وبحضور عددا من أولياء أمور طلاب المدارس المستهدفة والقيادات الطبيعية والمهتمين بالتعليم، بالاضافة لمعلمي ومديري ووكلاء المدارس المستهدفة بقرى حياة كريمة في بمركز حوش عيسى, وبتنظيم فريق ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة ووحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم،و سيتم خلال تلك الفترة تنظيم حدث مماثل بكل مدرسة من المدارس المستهدفة لنشر دخول المدارس القائمة لنظام التعليم القائم علي الانشطة"توكاتسو".

وتتضمن اللقاءات عرض تقديمي لاعضاء وحدة ادارة المدارس اليابانية, بالاضافة الى قيام مسئولة التعليم والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعريف بكل تفاصيل المشروع والمميزات الخاصة به،و تم ايضا اعتبارا من أمس أيضا ولمدة 3 أيام بدء التدريب بالمدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي.

ومن جانبه، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تهدف بناء الانسان مشيرا إلى أن المدارس المصرية اليابانية تعد نموذج تربوي على أعلى مستوى، وإنجاز لمنظومة التعليم بالبحيرة لتحدث نقلة نوعية وتحقق التنمية الشاملة للطفل من خلال تزويد التلاميذ بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل "التعليم الشامل له".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة لدعم منظمومة التعليم وكافة الانشطة والفعاليات المختلفة لدورها الهام فى بناء الشخصية وتنمية كافة الجوانب والسلوكيات وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى النشء.