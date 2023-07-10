تراجع طفيف في الأسعار.. سعر الأسمنت والحديد اليوم الإثنين
سجلت أسعار الأسمنت تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم، ووصل التراجع في بعض الشركات إلى 60 جنيها كما حدث مع شركة أسمنت أسيوط، في حين استقر سعر الأسمنت في أغلب الشركات العاملة في مصر، في الوقت الذي استقرت فيه أيضًا أسعار الحديد بالتزامن مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الأسمنت والحديد اليوم الإثنين.
سعر الأسمنت اليوم
- سعر الأسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه
- سعر الأسمنت الماكس 1,900 جنيه
- سعر الأسمنت المصري 1,840 جنيه
- أسمنت المصري 1,840 جنيه
- أسمنت الممتاز 1,840 جنيه
- أسمنت السويس 1,850 جنيه
- اسمنت المسلح 1,750 جنيه
- اسمنت النصر 1,700 جنيه
- أسمنت الفهد 1,680 جنيه
- اسمنت وادي النيل 1,680 جنيه
- اسمنت المخصوص 1,710 جنيه
- اسمنت العسكري 1,730 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه
- اسمنت حلوان 1,750 جنيه
- اسمنت السهم 1,730 جنيه
- اسمنت السويدي 1,830 جنيه
- جنوب الوادي 1,720 جنيه
- اسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه
- أسمنت المعلم 1,680 جنيه
- أسمنت تايتان 1,850 جنيه
- أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
- أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
- أسمنت قنا 1,830 جنيه
- أسمنت المصريين 1,770 جنيه
- أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
- أسمنت التعمير 1,740 جنيه
- أسمنت المنيا 1,730 جنيه
- أسمنت المصري 1,840 جنيه
- أسمنت المهندس 1,790 جنيه
- أسمنت النهضة 1,820 جنيه
- أسمنت أسوان 1,780 جنيه
سعر الحديد اليوم للمستهلك
- طن الحديد عز 38,800 جنيه
- طن الحديد المصريين 37,800 جنيه
- حديد بشاى 38,200 جنيه
- حديد العتال 37,500 جنيه
- حديد عطية 37,000 جنيه
- حديد سرحان 36,500 جنيه
- حديد المراكبى 37,000 جنيه
- حديد الكومى 37,000 جنيه
- حديد المعادي 36,800 جنيه
- حديد بيانكو 36,700 جنيه
- حديد العشري 37,100 جنيه
- حديد مصر ستيل 37,000 جنيه
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