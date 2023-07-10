تراجع طفيف في الأسعار.. سعر الأسمنت والحديد اليوم الإثنين

سجلت أسعار الأسمنت تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم، ووصل التراجع في بعض الشركات إلى 60 جنيها كما حدث مع شركة أسمنت أسيوط، في حين استقر سعر الأسمنت في أغلب الشركات العاملة في مصر، في الوقت الذي استقرت فيه أيضًا أسعار الحديد بالتزامن مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الأسمنت والحديد اليوم الإثنين.

سعر الأسمنت اليوم

سعر الأسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه

سعر الأسمنت الماكس 1,900 جنيه

سعر الأسمنت المصري 1,840 جنيه

أسمنت المصري 1,840 جنيه

أسمنت الممتاز 1,840 جنيه

أسمنت السويس 1,850 جنيه

اسمنت المسلح 1,750 جنيه

اسمنت النصر 1,700 جنيه

أسمنت الفهد 1,680 جنيه

اسمنت وادي النيل 1,680 جنيه

اسمنت المخصوص 1,710 جنيه

اسمنت العسكري 1,730 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه

اسمنت حلوان 1,750 جنيه

اسمنت السهم 1,730 جنيه

اسمنت السويدي 1,830 جنيه

جنوب الوادي 1,720 جنيه

اسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه

أسمنت المعلم 1,680 جنيه

أسمنت تايتان 1,850 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت السد العالي 1,780 جنيه

أسمنت قنا 1,830 جنيه

أسمنت المصريين 1,770 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,740 جنيه

أسمنت المنيا 1,730 جنيه

أسمنت المصري 1,840 جنيه

أسمنت المهندس 1,790 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيه

سعر الحديد اليوم للمستهلك

طن الحديد عز 38,800 جنيه

طن الحديد المصريين 37,800 جنيه

حديد بشاى 38,200 جنيه

حديد العتال 37,500 جنيه

حديد عطية 37,000 جنيه

حديد سرحان 36,500 جنيه

حديد المراكبى 37,000 جنيه

حديد الكومى 37,000 جنيه

حديد المعادي 36,800 جنيه

حديد بيانكو 36,700 جنيه

حديد العشري 37,100 جنيه

حديد مصر ستيل 37,000 جنيه

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