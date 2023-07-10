أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10 يوليو 2023

مع بدء أول تعاملات المقاولين وتجار المقاولات خلال الساعات الصباحية معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 عبر جوجل، حيث شهدت الأسعار اليوم ارتفاعًا طفيفًا في السعر في السوق المحلي، حيث ستشغل أسعار الحديد والأسمنت كافة اهتمامات المواطنين الراغبين بالشراء لبناء المنازل والشقق السكنية.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 10 يوليو 2023

وتشغل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الشباب المقبلين على الزواج والراغبين بتوفير سكن الزوجية بينما بالبناء أو بتأجير الشقق السكنية، والتي ستتأثر بشكل كبير بسعر الحديد والأسمنت وقد وتستعرض "الدستور" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين على النحو التالي.

سعر طن الحديد اليوم الإثنين في مصر



أسعار الحديد..حديد عز

سجل متوسط سعر الحديد اليوم الإثنين في شركة عز 38800 جنيه للطن.

أسعار الحديد..حديد بشاي

سجل سعر حديد بشاي مبلغ 38200 جنيه للطن،.

أسعار الحديد..حديد سرحان

وسجل سعر حديد سرحان قيمة 36500 جنيه للطن.

أسعار الحديد..حديد العتال

سجل سعر حديد العتال مبلغ 37500 جنيه للطن.

أسعار الحديد.. حديد المصريين

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين قيمة 37800 جنيه للطن.

أسعار الحديد..حديد الكومى

سجل حديد الكومي 37000 جنيه للطن.

أسعار الحديد.. حديد العشري

كما سجل العشري 37100 جنيه للطن، والمعادي 36700 جنيه، وبيانكو 36700 جنيه.

أسعار الحديد..حديد الدخيلة

سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل 37000 جنيه للطن،.

أسعار الحديد..حديد الداخلية

وسجل حديد الداخلية سعر 38800 جنيه، وعطية سعر 37000 جنيه، والمراكبي سعر 37000 جنيه للطن.



سعر طن الأسمنت اليوم الاثنين 10 يوليو 2023

أسعار الأسمنت..أسمنت المسلح

سجل أسمنت المسلح 1700 جنيه في الطن.

أسعار الأسمنت..أسمنت النصر

كما سجل أسمنت النصر 1655 جنيهًا للطن، والمعلم سجل مبلغ 1660 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1685 جنيهًا.

أسعار الأسمنت..أسمنت السويدي

وسجل أسمنت السويدي قيمة 1780 جنيهًا في الطن.

أسعار الأسمنت..أسمنت وادي النيل

، وسجل أسمنت وادي النيل 1660 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان مبلغ 1710 جنيهات في الطن.