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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر بـ"السكة الحديد": تراجع تأخيرات القطارات بسبب المتابعة

قطار
قطار

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك متابعة لحركة القطارات في الوجهين البحري والقبلي وذلك للسيطرة على تأخيرات القطارات، خاصة مع زيادة حرص الهيئة على انتظام مواعيد القطارات وذلك لعدم التسبب في إزعاج المواطنين الذين يترددوا على المرفق بصورة كبيرة خلال اليوم.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن هناك تراجع لمعدل التأخيرات عن المعدل المعتاد في الوجهين البحري والقبلي، لافتة إلى أن اقصي تأخيرات وصلت لها القطارات أمس 30 دقيقة في الوجه البحري وهذا فارق كبير خاصة بعدما كانت تصل التأخيرات لأكثر من 60 دقيقة.

وتابعت المصادر، أن معدل التأخيرات تراجع خلال تلك الفترة بسبب التأكيد على السائقين الإلتزام بمواعيد الرحلات، إلي جانب ذلك التابعة التي تتم من قبل قيادات السكة الحديد، لافتة إلى أنه انتهاء بعض مشروعات تطوير إشارات السكة الحديد ساعد في تقليل التاخيرات بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس هو تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

 

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