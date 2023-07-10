ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| أمريكا تدعو لإنهاء الاقتتال بالسودان ومواعيد مباريات اليوم الإثنين

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، وترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يوليو والمتبقى من عام 2023

يبحث المواطنون فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يوليو الحالي، والعطلات الرسمية المتبقية من عام 2023، حيث تتصدر الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 محركات البحث في مصر، خاصة لحصول جميع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية، بموجب القانون، كما ينص قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بمنح العمال تلك الإجازات الرسمية 2023، إلى جانب العطلات الرسمية والأعياد، وفقًا لشروط حددها القانون.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- الولايات المتحدة تدعو طرفى الصراع بالسودان لإنهاء الاقتتال على الفور

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بإنهاء القتال على الفور والعودة إلى ثكناتهم، ودعا متحدث باسم الوزارة- في بيان الأحد- إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10- 7- 2023 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مع بداية الصباح معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10- 7- 2023 والقنوات الناقلة عبر "جوجل"، لمشاهدة كل المباريات في وقتها الصحيح، ومتابعة الماتش مباشر على شاشات التليفزيون.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

- وزير البترول: مستحقات الشركات الأجنبية "لا تقلقنا"

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات الشركات الأجنبية لا تقلق مصر كونها لم تصل لرقم كبير، وإنما هناك استثمارات بين الشركات ومصر وحساب مفتوح دائمًا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية ونسب النجاح، بالتزامن مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث تسير أعمال التصحيح في كنترولات الثانوية العامة بشكل منضبط وحتى الآن لم يتم رصد أي مشكلات في تصحيح المواد التي انتهى الطلاب من أدائها، حيث إنه لم يعد يتبقى سوى امتحان الديناميكا، والأحياء، والجبر والهندسة الفراغية، والفلسفة والمنطق.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أخبار فاتتك الدستور عدل التضخم الشهرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة أردوغان مواعيد مباريات اليوم الإثنين وزير البترول الاحصاء

الأكثر قراءة

اليوم.. المفاوضات النهائية بين أردوغان وكريسترسون بشأن انضمام السويد إلى "الناتو"

الجالية المصرية فى كندا تحتفى بفيبى وصفى بعد تكريمها من الرئيس السيسى

وزير الشباب يستقبل بعثة المنتخب الأوليمبى فى مطار القاهرة

"الأهرام": مشروع "حياة كريمة" يعد إحدى ركائز الجمهورية الجديدة

حظك اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

"الري": تطوير واحة سيوة ينهي مشاكل قائمة منذ ٣٠ عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب