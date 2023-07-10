يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية ونسب النجاح، بالتزامن مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوي العام للعام الدراسي 2023-2024، حيث تسير أعمال التصحيح في كنترولات الثانوية العامة، بشكل منضبط وحتى الآن لم يتم رصد أي مشكلات في تصحيح المواد التي انتهى الطلاب من أدائها، حيث أنه لم يعد يتبقى سوى امتحان الديناميكا، والأحياء، والجبر والهندسة الفراغية، والفلسفة والمنطق.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، أن كنترولات الثانوية العامة تعمل بشكل منتظم، وفق ضوابط صارمة من الصعب حدوث أى أخطاء أو تبديل لكراسات الإجابة الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية:

المجموع الكلي 60 درجة.

يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

مادة علم النفس والاجتماع:

المجموع الكلي 60 درجة.

يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

مادة الرياضيات البحتة:

المجموع الكلي 60 درجة.

30 درجة لمادة الجبر والهندسة.

يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الأسئلة 28 سؤالًا.

مادة التفاضل والتكامل:

المجموع الكلي 30 درجة.

تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات.

18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

مادة الفيزياء:

المجموع الكلي 60 درجة.

تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات.

44 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 56 درجة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

امتحانات الثانوية العامة المتبقية 2023

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات.