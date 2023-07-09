آخر يوم امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد ظهور النتيجة

آخر يوم امتحانات الثانوية العامة 2023.. الأكثر بحثا على موقع جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، من جانب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، إذ تنتهي الامتحانات خلال الأسبوع الجاري لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وفقا للجدول المعتمد لتنظيم سير الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ونرصد في التقرير التالي آخر يوم امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم:

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

لم يعد متبقي لطلاب الشعبة العلمية سوى مادة الأحياء والتي سوف يؤدي الطلاب امتحانها يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للجدول المعتمد لامتحانات والذي وافق عليه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي تم إعلانه قبل إجراء الامتحانات بشهرين ليتمكن الطلاب من وضع مخطط زمني للاستذكار.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

الثلاثاء 11 يوليو الديناميكا

الخميس 13 يوليو الجبر والهندسة الفراغية

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان مادة الفلسفة والمنطق، شعبة أدبي بالثانوية العامة 2023، يوم الخميس الذي يوافق 13 يوليو 2023 .

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022-2023 الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات من خلال بوابة الثانوية العامة عقب الانتهاء من المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم بإتباع الخطوات الإلكترونية التالية:-

الدخول عبر بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا) .

تحديد أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

إدخال كافة بيانات الطالب الشخصية (الاسم رباعي، محافظة الإقامة،….).

تحديد شعبة الطالب الدراسية (علمي، أدبي).

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتم تفعيل الرابط فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للنتيجة وإعلان أسماء الأوائل في كل الشعب الدراسية عقب انتهاء أعمال الكنترول، وذلك خلال 10 - 15 يوم من انتهاء الامتحانات، وذلك على أقصى تقدير حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية أخر شهر يوليو الجاري.