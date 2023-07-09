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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلم| موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 للعلمي والأدبي

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تحدد وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد أن تتم عملية مراجعة وتدقيق نتيجة الصف الثالث الثانوي في الكنترولات ثم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، ومع اقتراب نهاية امتحانات الثانوية العامة زاد البحث عن موعد ظهور نتيجة 3 ثانوي 2023، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ينهى طلاب الصف الثالث الثانوي امتحاناتهم يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو 2023، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة للمواد التي أداها الطلاب في الفترة من 16 يونيو للمواد الأساسية للشعب الثلاث. 

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ووفق ما حدث في الأعوام الماضية فتكون موعد ظهور نتيجة 3 ثانوي 2023 بعد أسبوعين من نهاية الامتحانات أي في نهاية يوليو الجاري على أن تبدأ بعدها مرحلة تنسيق الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات. 

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في بيان لها عقب انتهاء الامتحانات. 

 

المتبقى من جدول الصف الثالث الثانوي 2023 

يجري طلاب الثانوية العامة حتى الآن امتحاناتهم التي بدأت في 12 يونيو الماضي للمواد التي لا تضاف للمجموع، وفي 16 يونيو للمواد الأساسية، وجاء المتبقى من جدول الصف الثالث الثانوي 2023 كالتالي: 

أدى طلاب الثانوية العامة اليوم الموافق 9 يوليو شعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، وطلاب شعبة علمي رياضة مادة التفاضل والتكامل لطلاب، ومادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 يوليو امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

يوم الخميس آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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