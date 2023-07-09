آخر أخبار الثانوية العامة 2023.. تفاصيل

آخر أخبار الثانوية العامة 2023 أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور في الساعات الماضية، إذ تعتبر امتحانات الثانوية العامة أبرز الأحداث على الساحة المصرية في الآونة الاخيرة.

وفي ذات السياق، نرصد في التقرير التالي اخر أخبار الثانوية العامة 2023، كالتالي:

آخر أخبار الثانوية العامة 2023.. سهولة الجيولوجيا

أثنى طلاب شعبة علمي علوم في الثانوية العامة على سهولة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وأكدوا أن الأسئلة اهتمت بالفروق الفردية وكانت مناسبة لمستواهم المتوسط، باستثناء بعض الجزئيات البسيطة التي تحتاج إلى تركيز وفهم قبل الإجابة عليها. وأشاروا إلى أنهم استخدموا كتيب المفاهيم للتأكد من صحة إجاباتهم ومراجعتها بدقة.

كما أوضحوا أن بعض الأسئلة جاءت مباشرة من المنهج الدراسي ولم تحمل أي مفاجآت أو تعقيدات.

فيما أعرب أيضا طلاب الشعبة الأدبية عن سعادتهم بسبب سهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع، موضحين أن الأسئلة بسيطة وإجاباتها واضحة.

وكانت حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحانات عدة مواد، حيث يتكون امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من 46 سؤالًا بإجمالي درجات 60، وتتضمن 2 سؤالًا مقاليًا بدرجة 4 لكل منهما، و44 سؤالًا موضوعيًا بدرجة 56 لكل منهما. أما مادة علم النفس والاجتماع فتتكون من 46 سؤالًا بإجمالي درجات 60، وتتضمن 2 سؤالًا مقاليًا بدرجة 4 لكل منهما، و44 سؤالًا موضوعيًا بدرجة 56 لكل منهما. أما مادة الرياضيات البحتة فتتكون من 20 سؤالًا بإجمالي درجات 60، وتشمل 2 سؤالًا مقاليًا بدرجة 4 لكل منهما، و18 سؤالًا موضوعيًا بدرجة 26 لكل منهما، وتشتمل على مادة الجبر والهندسة بدرجة 30، ومادة التفاضل والتكامل بدرجة 30.

آخر أخبار الثانوية العامة 2023.. تصحيح الكيمياء

وفي ذات السياق، انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تصحيح امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، وأكدت أن النتائج والدرجات مطمئنة ومبشرة، بعد حالة الجدل التي أثيرت من قبل الطلاب حول صعوبة الأسئلة والامتحان بشكل عام. وحصل عدد من الطلاب على الدرجات النهائية، بالإضافة إلى أن أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة حصلوا على درجات تجاوزت 95%.

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