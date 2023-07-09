آراء طلاب الثانوية العامة حول مادة الجيولوجيا لعلمى علوم

فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، أبوابها منذ قليل لخروج طالبات الشعبة العلمية قسم علوم عقب انتهاء الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

رصد "الدستور" آراء طلاب الشعبة العلمية قسم علوم حول امتحان مادة الجيولوجيا، للوقوف على مدى رضائهم عن الامتحان.

قالت حنان أحمد، الطالبة بالشهادة الثانوية العامة بالشعبة العلمية قسم علوم، في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور"، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنه كان يضم عددًا بسيطًا جدًا من الأسئلة الخاصة بالمتفوقين، وذلك للتمييز بين الطالب المتفوق والمتوسط.

وأوضحت نورهان السيد، الطالبة بالشهادة الثانوية العامة بالشعبة العلمية قسم علوم، في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ "الدستور"، أن الامتحان كان سهلًا وواضحًا، ولكنه كان يضم عددًا بسيطًا جدًا من الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز دقيق.

وأضافت نهى إبراهيم، الطالبة بالشهادة الثانوية العامة بالشعبة العلمية قسم علوم، في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، أن الامتحان كان وقته كافيًا، وعوضنا عن الكيمياء.



طلاب الثانوية العامة يشيدون بامتحاني الجيولوجيا

انتهى منذ قليل اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم من تأدية امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية بمدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، ورصد "الدستور" آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحان والتي جاءت على النحو التالي.

قالت شهد محمود، إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحان مادة الجيولوجيا كان سهلًا وبمستوى الطالب المتوسط ولم يشهد أي تعقيدات أو أسئلة غير مباشرة.

من جانبها أكدت الطالبة رحمة محمد، أن امتحان مادة الجيولوجيا لم يختلف كثيرًا عن امتحانات الأعوام الماضية، كما أن الوقت كان كافيًا لإتمام الامتحان والمراجعة.

وأكد أحمد أسامة طالب الثانوية العامة شعبة علمي علوم خلال حديثه لـ"الدستور، أن امتحان الجيولوجيا تضمن 46 سؤالًا وجميعها في مستوى الطالب المتوسط: "سهل وهناك أسئلة بسيطة تحتاج تفكيرًا".

فرحة طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية الجيولوجيا وعلم النفس سهلين



سيطرت حالة من الفرح والسعادة بين طلاب الثانوية، عقب الانتهاء من أداء امتحان مادتي الجيولوجيا وعلم النفس بمدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، حيث تباينت آراء الطلاب على سهولة امتحان الجيولوجيا وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وكانت به أسئلة إلى حد ما تحتاج لبعض التركيز والوقت الكافي لحلها ومراجعتها، بينما قال بعض الطلاب، إن امتحان علم النفس جاءت به بعض الأسئلة الصعبة وكانت تحتاج إلى تركيز وأن الوقت كان غير كافٍ لحلها ومراجعة الامتحان.



قالت آية علي، إن امتحان الجيولوجيا جاء سهلًا وأن الأسئلة في متناول الطالب المتوسط وأن الوقت كان كافيًا لحل الامتحان والمراجعة، بينما أكد محمود أحمد، أن الامتحان جاء به سؤال غير مباشر، وكان يحتاج الكثير من الوقت لفهمه ولكن الجيولوجيا في مستوى الطالب المتوسط ويسهل حله.



طلبة المرج.. الجيولوجيا وعلم النفس يرسمان البسمة على وجوه طلبة الثانوية العامة

حالة من السعادة سيطرت على طلبة الثانوية العامة بعد انتهاء مادتي علم النفس والاجتماع والجيولوجيا، حيث أجمع الطلبة على أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط.

أكد يوسف محمد، أن امتحان الجيولوجيا اتسم بالسهولة وعدم التعقيد، مشيرًا إلى أن الأسئلة كانت مباشرة.

وقالت علياء نادر، إن الأسئلة المقالية للمرة الأولى تأتي للقسم العلمي واضحة وسهل الإجابة عليها، حيث وصفت الامتحان بالسهل، وتمنت أن يأتي امتحان الأحياء بنفس مستوى الجيولوجيا اليوم.

خارجين فرحانين.. ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بالفيوم بعد امتحان الجيولوجيا

شهدت لجنة مدرسة صلاح الدين البشيهي بمحافظة الفيوم، خروج طلبة الثانوية العامة بعد الوقت المحدد لهم، وسط فرحة على وجوه أولياء أمور الثانوية العامة بالفيوم بعد مشاهدة الفرحة والضحكة على وجوه أبنائهم أثناء الخروج بعد أداء امتحانات مادة الجيولوجيا وعلم النفس.

وقالت الطالبة شيماء محمود، إن الامتحان كان طويلًا لكن سهل، وفي مستوى الطالب المتوسط وكان في أجزاء تحتاج إلى تفكير والوقت كان كافيًا.

طلاب أسيوط: الجيولوجيا في مستوى الطالب المتوسط

حالة من السعادة ارتسمت على وجوه طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط عقب انتهاء مادتي علم النفس والاجتماع والجيولوجيا ليؤكد الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة كانت سهلة ومباشرة.

وقالت أسماء أحمد الطالبة بلجنة مدرسة الشهيد أحمد فايز إبراهيم الثانوية بنات، إن الامتحانات كانت سهلة وفي متناول الطالب المتوسط وكانت الأسئلة مباشرة وصريحة.

وأوضحت أسماء، أن الامتحان جاء مفرحًا للطلاب، وكان الوقت كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة على الرغم من طول الامتحان إلا أنه كان سهلًا.