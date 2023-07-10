يترقب عشاق كرة القدم مع بداية الصباح معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10-7-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمشاهدة كافة المباريات في وقتها الصحيح، ومتابعة الماتش مباشر على شاشات التليفزيون.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10-7-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" جميع المباريات اليوم الإثنين 10 يوليو ٢٠٢٣ في الدوري المصري وغيره، والقنوات الناقلة.

مواقيت المباريات اليوم الإثنين

إثارة كبيرة ستنتظر عشاق كرة القدم مساء اليوم الإثنين في عدد من المباريات الحاسمة.

ولا صوت يعلو فوق صوت جميع مباريات الدوري المصري، التي سوف تحدد مصير الأندية من الهبوط أو في البقاء وسط الكبار.

مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري

المباريات الحاسمة سوف تقام جميعها في توقيت واحد بالجولة وذلك قبل الأخيرة من المسابقة المشتعلة.

ويلتقي فريق النادي الإسماعيلي مع النادي الداخلية، في حين يواجه غزل المحلة نظيره فريق البنك الأهلي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري

النادي الإسماعيلي × نادي الداخلية (20:30 مصر والسعودية) - في قناة OnTime Sports 1 HD

نادي غزل المحلة × نادي البنك الأهلي (20:30 مصر والسعودية) - في قناة OnTime Sports 2 HD

نادي طلائع الجيش × نادي أسوان (20:30 مصر والسعودية) - على قناة OnTime Sports 1 HD

فريق بيراميدز × فريق طلائع الجيش (20:30 مصر والسعودية) - على قناة OnTime Sports 2 HD

وجاء ترتيب هدافي الدورى المصري أمس الأحد كالتالي: