مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10-7-2023 والقنوات الناقلة
يترقب عشاق كرة القدم مع بداية الصباح معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10-7-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمشاهدة كافة المباريات في وقتها الصحيح، ومتابعة الماتش مباشر على شاشات التليفزيون.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10-7-2023 والقنوات الناقلة
وتنشر "الدستور" جميع المباريات اليوم الإثنين 10 يوليو ٢٠٢٣ في الدوري المصري وغيره، والقنوات الناقلة.
مواقيت المباريات اليوم الإثنين
إثارة كبيرة ستنتظر عشاق كرة القدم مساء اليوم الإثنين في عدد من المباريات الحاسمة.
ولا صوت يعلو فوق صوت جميع مباريات الدوري المصري، التي سوف تحدد مصير الأندية من الهبوط أو في البقاء وسط الكبار.
مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري
المباريات الحاسمة سوف تقام جميعها في توقيت واحد بالجولة وذلك قبل الأخيرة من المسابقة المشتعلة.
ويلتقي فريق النادي الإسماعيلي مع النادي الداخلية، في حين يواجه غزل المحلة نظيره فريق البنك الأهلي.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري
النادي الإسماعيلي × نادي الداخلية (20:30 مصر والسعودية) - في قناة OnTime Sports 1 HD
نادي غزل المحلة × نادي البنك الأهلي (20:30 مصر والسعودية) - في قناة OnTime Sports 2 HD
نادي طلائع الجيش × نادي أسوان (20:30 مصر والسعودية) - على قناة OnTime Sports 1 HD
فريق بيراميدز × فريق طلائع الجيش (20:30 مصر والسعودية) - على قناة OnTime Sports 2 HD
وجاء ترتيب هدافي الدورى المصري أمس الأحد كالتالي:
- اللاعب مابولولو نادي الاتحاد السكندري 15
- أحمد سيد زيزو في نادي الزمالك 12
- اللاعب محمد حمدي نادي أسوان 11
- فاجري لاكاي نادي بيراميدز 10
- أحمد الشيخ فريق غزل المحلة 10
- اللاعب محمد شريف في النادي الأهلي 9
- اللاعب سمير فكرى في نادي الداخلية 9
- أحمد أمين أوفة نادي إنبي 9
- أوكولي نادي المقاولون العرب 9
- اللاعب أحمد ياسر ريان نادي سيراميكا 8
- اللاعب محمد الشامي نادي الإسماعيلي 8
- كريم بامبو نادي البنك الأهلي 8
- اللاعب رزقي حمرون في فريق نادي فاركو 8
- اللاعب مصطفى فتحي نادي بيراميدز 8
- واللاعب رفيق كابو فريق نادي إنبي 8