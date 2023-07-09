أول تعليق من محمد حسن بعد استبعاده من مباراة الإسماعيلى والداخلية

علّق محمد حسن، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على قرار استبعاده من مباراة الداخلية المقرر إقامتها غدًا الإثنين.

يلتقي الإسماعيلي مع الداخلية في الثامنة والنصف مساء غدٍ الإثنين ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري.

ونشر محمد حسن عبر حسابه على "إنستجرام": "بكرة إن شاء الله مباراة الموسم بالنسبة للإسماعيلية كلها، كلنا ورا فرقتناـ هبقى معاكوا فى المدرج إن شاء الله، ندعم اللعيبة علشان نعدى الأزمة دى على خير، كلنا على يد رجل واحد وإن شاء الله نفرح كلنا".

وأضاف لاعب وسط الإسماعيلي: "بحترم قرار الجهاز الفني وبعد الماتش إن شاء الله للحديث بقية بس مباراة بكرة السويس كلها أصفر، ومصلحة النادى أهم من أي حد".

وتابع: "معلومة: معسكر الماتش النهاردة مش إمبارح عشان الماتش لسه بكرة".

كان حمزة الجمل، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، قد قرر استبعاد محمد حسن وأحمد محسن من قائمة مباراة الغد وخصم 100 ألف جنيه من مستحقات الثنائي بعد تركهما معسكر الفريق ليلًا وعدم المبيت داخل معسكر الدراويش.