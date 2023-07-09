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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استبعاد ثنائي الإسماعيلي من مباراة الداخلية لأسباب تأديبية

الإسماعيلي
الإسماعيلي

قرر حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، استبعاد الثنائي محمد حسن وأحمد محسن من قائمة الفريق التي تستعد لمباراة الداخلية.

ويلتقي الإسماعيلي مع الداخلية غدًا ببطولة الدوري على ملعب السويس الجديد، ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء القرار باستبعاد الثنائي وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب بعد تركهما معسكر الفريق بالأمس وعودتهما إلى النادي في السابعة صباح اليوم الأحد.

ويسعى الإسماعيلي الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، لتحقيق الفوز غدا من أجل الابتعاد عن صراع الهبوط هذا الموسم.

يُذكر أن الإسماعيلي يفتقد جهود باهر المحمدي مدافع الفريق في مباراة الغد أمام الداخلية؛ لتراكم البطاقات الصفراء.

حمزة الجمل الاسماعيلى أحمد محسن محمد حسن الدورى المصرى الداخلية

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