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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: مستحقات الشركات الأجنبية "لا تقلقنا"

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات الشركات الأجنبية لا تقلق مصر كونها لم تصل لرقم كبير، وإنما هناك استثمارات بين الشركات ومصر وحساب مفتوح دائما.

وتابع "الملا"، في تصريحات صحفية على هامش منتدي “أوبك”، أنه لا يوجد رقم محدد حول مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، كونها تدخل فاتورة كل شهر يتم سداد جزء من المبلغ، فالأرقام الخاصة بمستحقات الشركات متحرك، كما أن العلاقة بين الوزارة وتلك الشركات ممتدة وهناك فرص استثمارية لها في قطاع البترول.

وفي سياق منفصل، عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة، فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة ذات العائد الاقتصادى المرتفع للاقتصاد المصرى.

وأكد الملا خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا المشروع الذى يعد من المشروعات القومية  ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من مواردنا التعدينية، مثل الكوارتز المادة الخام لهذا المشروع لتصنيع السيليكون المعدنى كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن أهمية المشروع تتطلب الإسراع بوتيرة الإجراءات التنفيذية لتقدم العمل بالمشروع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، واتباع نهج غير تقليدى ومختلف فى تنفيذ هذه الإجراءات بما يضمن الإسراع بتنفيذها، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات تأسيس الشركة المنفذة للمشروع وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذه.

وشهد الاجتماع متابعة إجراءات الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المشروع لإنتاج السليكون المعدنى والتى استعرضها الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، موضحاً الإجراءات الجارية لأختيار استشارى التنفيذ والمقاول العام للمشروع وتوريد المادة الخام ومدخلات الإنتاج اللازمة، وقد تم تأمين المادة الخام للمشروع من الكوارتز النقى من مناطق امتياز هيئة الثروة المعدنية.

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