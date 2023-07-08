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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| انطلاق امتحانات الطلاب المصريين بالخارج.. ونجوم حفلات مهرجان العلمين

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

حسن الرداد يبدأ تصوير «بلوموندو»

حسن الرداد

بدأ النجم حسن الرداد، خلال الساعات الماضية، تصوير مشاهده من فيلمه الجديد «بلوموندو» في عدد من شوارع القاهرة، حيث دخل مباشرة إلى تصوير مشاهد الأكشن بالفيلم الجديد.. للمزيد اضغط هنا.

صدمة فى الأهلى.. غياب عمرو السولية ومحمود متولى عن مباراة القمة

عمرو السولية

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الأهلي، عن النقاب حول موقف الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي، لاعبي الفريق الأول، من المشاركة في لقاء القمة.. للمزيد اضغط هنا.

تامر حسني.. أول نجوم حفلات مهرجان العلمين

تامر حسني

قرر القائمون على مهرجان العلمين الذي يقام بداية من 13 يوليو الجاري أن يكون النجم تامر حسني نجم الغناء في الوطن العربي هو صاحب أول حفل في المهرجان الضخم.. للمزيد اضغط هنا

انطلاق امتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين فى الخارج

طلاب

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2022 /2023.. للمزيد اضغط هنا.

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية 200 نقطة

البورصة الأمريكية

تراجعت مؤشرات الأسهم  الأمريكية 200 نقطة بعد أن خسرت أكثر من 500 نقطة، أي أكثر من 700 نقطة خلال يومين.. للمزيد اضغط هنا.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يفتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين

وزير التعليم العالي

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.. للمزيد اضغط هنا.

بدء محاكمة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل اليوم

محكمة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل.. للمزيد اضغط هنا.

تامر حسني الاهلى لقاء القمة عمرو السولية محمود متولى امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين الأسهم الأمريكية شريفة فاضل

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