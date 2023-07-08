أخبار الظهيرة| انطلاق امتحانات الطلاب المصريين بالخارج.. ونجوم حفلات مهرجان العلمين

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

حسن الرداد يبدأ تصوير «بلوموندو»

بدأ النجم حسن الرداد، خلال الساعات الماضية، تصوير مشاهده من فيلمه الجديد «بلوموندو» في عدد من شوارع القاهرة، حيث دخل مباشرة إلى تصوير مشاهد الأكشن بالفيلم الجديد.. للمزيد اضغط هنا.

صدمة فى الأهلى.. غياب عمرو السولية ومحمود متولى عن مباراة القمة

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الأهلي، عن النقاب حول موقف الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي، لاعبي الفريق الأول، من المشاركة في لقاء القمة.. للمزيد اضغط هنا.

تامر حسني.. أول نجوم حفلات مهرجان العلمين

قرر القائمون على مهرجان العلمين الذي يقام بداية من 13 يوليو الجاري أن يكون النجم تامر حسني نجم الغناء في الوطن العربي هو صاحب أول حفل في المهرجان الضخم.. للمزيد اضغط هنا.

انطلاق امتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين فى الخارج

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2022 /2023.. للمزيد اضغط هنا.

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية 200 نقطة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية 200 نقطة بعد أن خسرت أكثر من 500 نقطة، أي أكثر من 700 نقطة خلال يومين.. للمزيد اضغط هنا.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يفتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.. للمزيد اضغط هنا.

بدء محاكمة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل.. للمزيد اضغط هنا.