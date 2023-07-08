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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صدمة فى الأهلى.. غياب عمرو السولية ومحمود متولى عن مباراة القمة

عمرو السولية
عمرو السولية

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الأهلي، النقاب حول موقف الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي، لاعبي الفريق الأول، من المشاركة في لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له يوم الخميس المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الثنائي محمود متولي وعمرو السولية لن يلحقا بالمشاركة في لقاء القمة 126 والتي يسعي المارد الأحمر لحسم اللقب المحلي الغائب منذ موسمين عن القلعة الحمراء.

وأضاف أن أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، عقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أكد على صعوبة مشاركة الثنائي في اللقاء المرتقب لعدم الجاهزية الطبية بنسبة 100%، وأنهما يحتاجان لفترة أطول من أجل اكتمال الشفاء والمشاركة بدون أي استعجال حتى لا تتكرر الإصابة.

وأوضح المصدر أن اللاعبين سوف يخضعان إلى فحوصات طبيبة وأشعة قبل المشاركة الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الاطمئنان عليهما، خاصة أن الثنائي تعرض للإصابات بشكل متكرر في الفترة الأخيرة سواء في التدريبات أو المباريات وتحديدًا الإصابات العضلية وهو الأمر الذي جعل الجهاز الطبي يرفض المجازفة في مشاركة الثنائي أمام الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن عمرو السولية يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة حرس الحدود بالدوري، فيما تعرض محمود متولي للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال التدريبات التي سبقت مباراة الحرس.

أحمد أبوعبلة السويسري مارسيل كولر مارسيل كولر محمود متولى السولية

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