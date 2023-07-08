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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسنى.. أول نجوم حفلات مهرجان العلمين

تامر حسني
تامر حسني

قرر القائمون على مهرجان العلمين الذي يقام بداية من 13 يوليو الجاري أن يكون النجم تامر حسني نجم الغناء في الوطن العربي هو صاحب أول حفل في المهرجان الضخم، والمتوقع أن يتواجد بحفله الآلاف من الجمهور.

حفل تامر حسني في العلمين

ومن المقرر إقامة حفل الفنان تامر حسنى، يوم 21 يوليو بمدينة العلمين الجديدة التي تحتضن عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

ويواصل النجم تامر حسني تحقيقه الإيرادات الجيدة في شباك التذاكر بفيلمه الجيدد «تاج»، منذ إطلاقه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المبارك، مقدمًا تجربة سينمائية جديدة على الوطن العربي.

وجمع فيلم تاج لتامر حسني أمس الجمعة إيرادات بقيمة 1,410,096 جنيه في شباك التذاكر المصري، لتصل إيراداته الكلية حتى اليوم إلى 29 مليونًا و400 ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة، كما حقق عربيًا ما يقرب من ربع مليار جنيه حتى الآن.

يأتي ذلك في ظل التصدر العربي لفيلم تاج بعدد من الدول العربية، حيث نشر الفنان  تامر حسنى فيديو له على حسابه الشخصى على موقع تداول الفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وظهر خلال الفيديو والجمهور يلتف حوله، معلقًا: "جمهور الأردن حبيب قلبي كل مرة بتستقبلوني استقبال أحسن من اللي قبله، المرة دي زفة وورد وحالة حب زيادة شوية.. شكل هرمون السعادة مفرحاكو.. بجد شايف ده في عنيكو.. كل الشكر ليكم وربنا يعلم بحبكو قد إيه.. يلا مستنيكو بكرة يا غاليين إن شاء الله".

مهرجان العلمين العلمين النجم تامر حسني نجم تامر حسني حفل تامر حسني في العلمين

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