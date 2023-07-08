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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أعلن  الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق أن آخر موعد للتسجيل في هذا البرنامج هو 18 يوليو الجاري، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://r2e.untapcompete.com/

 وأكد الدكتور ضياء خليل أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الصندوق لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online).

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