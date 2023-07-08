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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين فى الخارج

طلاب
طلاب

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2022/2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين في الخارج هم:

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر.

- المتقدمون للدور الثاني على نظام "أبناؤنا في الخارج"، الطلاب الذين أدوا امتحانات "أبناؤنا في الخارج" بالدور الأول ولهم دور ثانٍ.

وتضمنت المستندات المطلوبة للالتحاق بامتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين في الخارج الآتي:

أولًا: بالنسبة للطلاب الجدد المتقدمين من مصر:

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيًا من خلال منصة "أبناؤنا في الخارج" وقدرها 150 دولارا.

- التقديم الإلكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الإلكترونية.

- تسليم أصل شهادة الميلاد، الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمدًا من الإدارة التعليمية المختصة، موضحًا به مواد الرسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد.

أما بالنسبة لطلاب "أبناؤنا في الخارج" من الدور الأول:

- التقديم الإلكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الإلكترونية، مع كتابة رقم الجلوس بالدور الأول، ولا يتم دفع أي رسوم لامتحانات الدور الثاني، ولا يتم إرسال أي مستندات.

اختبارات القبول لمدارس STEM التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة العامة للامتحانات الصف الثاني الثانوي الفئات المسموح الطلاب الراغبين المستندات المطلوبة المصريين في الخارج الموقع الرسمي للوزارة امتحانات أبناؤنا في الخارج

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