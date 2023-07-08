حسن الرداد يبدأ تصوير «بلوموندو»

بدأ النجم حسن الرداد خلال الساعات الماضية تصوير مشاهده من فيلمه الجديد «بلوموندو» في عدد من شوارع القاهرة، حيث دخل مباشرة إلى تصوير مشاهد الأكشن بالفيلم الجديد من خلال تواجد فريق كامل من مصممي المعارك والأكشن، والذين نفذوا عدة أعمال مميزة أخيرة منها مسلسل جعفر العمدة.

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد

وقررت الشركة المنتجة لفيلم «بلوموندو» تكثيف تصوير مشاهد الفيلم للانتهاء منه نهاية الشهر الجاري أو منتصف أغسطس المقبل من أجل المشاركة في موسم الصيف السينمائي الحالي وسط تواجد عدد كبير من النجوم في أعمال أخرى في موسم الصيف أيضًا بعد النجاح الكبير الذي حققته مجموعة من الأفلام خلال موسم عيد الأضحى.

قصة فيلم بلوموندو

ويقدم حسن الرداد خلال المسلسل الجديد دور رجل أعمال في مجال العقارات، وهو شاب وسيم وجذاب اسمه "بلوموندو" يتزوج من إحدى فتيات الطبقات الراقية، وبعد أقل من عامين من الزواج تتحول حالة الاستقرار إلى حالة من الجدل والاختلافات التي تصل إلى حد الصراع، حيث يقدم الفيلم في إطار اجتماعي حول العلاقات الزوجية وتطورها بعد فترة من الوقت، وتحدث مفاجأة وتتطور الأحداث في إطار كوميدي.