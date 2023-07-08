تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية 200 نقطة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية 200 نقطة بعد أن خسرت أكثر من 500 نقطة، أي أكثر من 700 نقطة خلال يومين.

وبحسب بيانات حكومية تراجع التوظيف في يونيو الماضي، في حين نما متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4.4 بالمائة مما يضيف إلى الأدلة على أن النشاط الاقتصادي لم يتباطأ بقدر ما توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع البنك الاحتياطي أسعار الفائدة هذا الشهر لمكافحة التضخم.

وانخفض مؤشر داو جونز عند إغلاق أمس 187 ليتراجع إلى 33734 نقطة، كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 13 نقطة ليصل إلى 4398 نقطة.

أما مؤشر "ناسداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فانخفض 18 نقطة ليغلق على 13660 نقطة.