تقارير: استمرار سلسلة مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية

كشفت تقارير دولية عن استمرار سلسلة مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع، على الرغم من توقعات الأسواق بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وشهدت أسواق الأسهم تدفقات هائلة، حيث تهافت المستثمرون على جني الأرباح، بعد مسيرة صعود مستمرة بمؤشرات ستاندرد آند بورز وناسداك.

من ناحية أخرى، ارتفعت معنويات المخاطرة في مطلع الأسبوع على خلفية تصاعد حالة التفاؤل حيال توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، خاصة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك والتي جاءت أغلبها متماشية مع التوقعات.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 2.58%، وهو أفضل أداء أسبوعي له منذ 31 مارس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2022 خلال جلسة تداول الخميس.

واستمرت سلسلة مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 خمسة أسابيع، وهي الأطول منذ شهر نوفمبر 2021. كما صعدت جميع القطاعات الأساسية، يقودها قطاعا تكنولوجيا المعلومات (+4.44%) والمواد الأساسية (3.32%)، بينما كان قطاع الطاقة (-0.71%) هو الخاسر الوحيد. وصعد مؤشر ناسداك المركب لأسهم الشركات التكنولوجيا الكبرى Nasdaq Composite بنسبة 3.25%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ 31 مارس، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر أبريل خلال جلسة الخميس.

وحقق المؤشر مكاسب للمرة الثامنة على التوالي، ليسجل أطول سلسلة مكاسب له منذ شهر مارس 2019. كما صعد مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.25% للأسبوع الثالث على التوالي.

أما بالنسبة لتقلبات الأسواق فقد انخفضت طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.29 نقطة الذي استقر عند 13.54 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير 2020، مقارنة بمتوسطه البالغ 18.98 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

في أوروبا، ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 1.48%، ليسجل أفضل أداء أسبوعي له في شهرين على خلفية ارتفاع المعنويات قبل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبدعم من البيانات الواردة في ألمانيا والتي أظهرت تراجع مؤشر أسعار المستهلك السنوي إلى أدنى مستوى له منذ شهر مارس 2022.

وقادت القطاعات الدورية المكاسب، مدفوعة بتصاعد الآمال حيال إعلان الصين عن حزمة تحفيزية إضافية، حيث سجل قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية (+ 4.18%) أكبر المكاسب. كما صعد مؤشر DAX الألماني بنسبة 2.56% ليصل إلى مستوى قياسي جديد وارتفع مؤشر CAC الفرنسي للأسبوع الأول في شهر بنسبة 2.43%.

وفي الوقت نفسه، خسر مؤشر FTSE 250 البريطاني للأسبوع الثاني على التوالي، متراجعًا بنسبة 0.32% مع تزايد المخاوف بشأن تشديد بنك إنجلترا السياسة النقدية.