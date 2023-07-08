يعرض "الدستور" للقراء دعاء الصباح اليوم السبت 8-7-2023 الوارد في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح الاستعانة بها في قيام الليل لطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية ومتاعب الدنيا والآخرة خلال الساعات الأخيرة من الليل.

أدعية الصباح اليوم السبت 8-7-2023

يمكن للقراء الاطلاع على صيغ دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر السبت 8-7-2023 الوارد في أمهات الكتب من خلال موقع "الدستور" الإلكتروني في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها يوميًا في مجالات مختلفة ومتنوعة، ولعل أبرز الأدعية المأثورة ما يلي:

"اللهم أغفر لي ذنبي كله دقه جله.. أوله وآخره .. علانيته وسره.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.. اللهم إني أسألك أن تبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل.. وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة.. اللهم ارحمنا يوم لا يسمع لقلوبنا نبض".

"اللهم أنت السلام هادي الأنام.. جابر الكسر .. مفرج الهم والأحزان.. أنزل طمأنينتك على كل قلب أرهقته الحياة .. وأنزل عافيتك على كل مريض.. واللهم إني أسألك فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين .. وشفاعة يوم نلقاك".

"اللهم مع ساعات الفجر الأولى نسألك أن تفرج قلوبنا.. وتبارك في أيامنا و أعمارنا.. وأن تتولى بعظمتك جميع أمورنا.. وأن تفتح علينا أبواب رزقك ورضاك ورحمتك.. اللهم إني أسألك أن تلبسنا لابس الصحة والعافية.. اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك .. وأدخلنا جنتك .. واجعل لنا مكان في الفردوس الأعلى".

"اللهم إني أسألك غفران الذنوب.. وستر العيوب.. وتفريج الهموم و الكروب.. اللهم إني أسألك العافية لأجسادنا.. بركة وسعة في ارزقنا.. ورحمة من عندك تغننا بها عن من سائر عبادك.. اللهم أنت المعطى لمن دعاك .. يا من ترانا ولا نراك.. وترزقنا ولا نبلغ ثناك.. اجعل لنا بكل دعوة إجابة.. وبلغنا رضاك".

"اللهم إني أسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر .. ربي أسألك توفيقا وصحة ترافق خطاي وحياة مليئة بكل ما يرضيك.. ربي بشرني بما انتظره منك.. فأنت خير المبشرين .. اللهم ارح قلبي وهون علي واسقني صبرًا واجعل كل ما دعوته لك سرًا و جهرًا تكتبه لي في الواقع قريبًا يا الله".

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