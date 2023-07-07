موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري 2023 الأكثر بحثا على جوجل في الساعات الماضية من جانب عشاق الفارس الأبيض، إذ يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره فريق فيوتشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ونرصد في التقرير التالي موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري 2023:

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري 2023

أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم تعديل موعد مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر إقامتها غدًا السبت القادم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتبت الرابطة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “تنويه مهم تم تعديل موعد مباراة فيوتشر والزمالك إلى الساعة التاسعة مساء يوم السبت”، وبالبحث عن السبب وراء ذلك القرار تبين أنه بسبب لقاء منتخب مصر أمام المغرب في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها غدًا في تمام الساعة 11 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد فيوتشر

وتذاع مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة كأس مصر والدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري 2023.. التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، مصطفي الزناري.

خط الوسط: أحمد فتوح، محمد أشرف روقا، إبراهيما نداي، مصطفي شلبي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري 2023.. آخر لقاء للفارس الأبيض

يذكر أن تمكن نادي الزمالك من تحويل مباراته ضد المقاولون العرب إلى حفلة أهداف، إذ فاز بستة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب استاد القاهرة في دور ربع النهائي من كأس مصر. وقد سجل أهداف الزمالك أحمد زيزو هدفين، وسيف الجزيري ثلاثة أهداف، وأضاف محمود شيكابالا هدفاً، فيما سجل فادي فريد هدف المقاولون الوحيد في اللقاء. وبهذا التأهل، يلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023 مع بيراميدز.