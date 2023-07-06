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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تحيل محمد شيحة للجنة الانضباط

محمد شيحة
محمد شيحة

قررت رابطة الأندية المحترفة تحويل محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

جاء ذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل، أمس، عبر القنوات الفضائية، وهجومه على طاقم حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي وجماهير القلعة الحمراء.

وجاء بيان رابطة الأندية كالتالي: “طلبت رابطة الأندية المصرية من اتحاد الكرة تحويل محمد شيحة نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق للجنة الانضباط، على خلفية تصريحاته التلفزيونية التى أدلى بها خلال الساعات الماضية، بعد مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدوري العام”.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، سجله بيرسي تاو في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

رابطة الأندية محمد شيحة الاهلى الاسماعيلى الدورى المصرى

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