قبل مواجهة الغد فى الدورى.. الزمالك لا يعرف سوى الانتصار أمام فيوتشر

الزمالك لا يعرف سوى الفوز على فيوتشر.. حقيقة تؤكدها نتائج المواجهات بين الفريقين قبل مباراتهما، غدًا السبت، في افتتاح مواجهات الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الممتاز.

الزمالك وفيوتشر التقيا ثلاث مرات كلها في بطولة الدوري وحسم الزمالك المواجهات الثلاث لصالحه، وكانت الظاهرة الواضحة في المواجهات الثلاث هي الأهداف المبكرة واختفاء البطاقات الحمراء.

- تاريخ مواجهات الزمالك وفيوتشر

المواجهة الأولى بين الزمالك وفيوتشر كانت في الدور الأول موسم 2021/ 2022، وأقيمت يوم 2 مارس 2022 باستاد القاهرة وأدارها الحكم محمد الحنفي، وانتهت بفوز الزمالك 3-2.

وشهدت أول 20 دقيقة في المباراة وقتها، تسجيل ثلاثة أهداف، حيث تقدم فيوتشر بهدفين سجلهما أحمد عاطف وأحمد رفعت في الدقيقتين 3 و13 ورد أحمد سيد زيزو بتسجيل الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 17، وفي الشوط الثاني سجل زيزو هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 49 من ركلة جزاء أيضًا وخطف محمد عبد الغني هدف الفوز للفارس الأبيض في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

المواجهة الثانية كانت في الدور الثاني موسم 2021/ 2022، وأقيمت يوم 28 يوليو 2022 باستاد السلام، وأدارها الحكم محمد الحنفي، وانتهت بفوز الزمالك بهدف سجله محمود حمدي الونش في الدقيقة 74.

المواجهة الثالثة بين الفريقين كانت في الدور الأول لبطولة الدوري هذا الموسم، وأقيمت يوم 29 يناير 2023 باستاد القاهرة وأدارها الحكم محمود البنا.

وفيها عادت ظاهرة الأهداف المبكرة، حيث انتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وجاءت الأهداف الثلاثة في أول 35 دقيقة، وتقدم التونسي سيف الدين الجزيري للزمالك في الدقيقة 14 وتعادل مروان محسن لفيوتشر في الدقيقة 24، وسجل سيف الدين الجزيري هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 34.

وكانت المباراة هى الأولى لأسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، الذي قاد الفريق بعد رحيل المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا.