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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

زاد البحث عن أذكار الصباح اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات الليل المتأخرة حيث يرغب الملايين من المواطنين في استغلال شهر ذي الحجة في قيام الليل رغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى وطمعا في غفران الذنوب.


أذكار الصباح اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 

يمكن معرفة صيغ أذكار الصباح اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023  من خلال أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة لمضاعفة ثواب وهى كما يلي:

اللهم أبعد عنا شر الأمراض والوباء.. واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين القانتين.. اللهم بشرنا بما يسرنا ويكف عنا ما يضرنا.. اللهم إنك تسمع آنين قلوبنا.. فأرزقنا ما هو خير لنا.. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها.. ومن العافية تمامها.. ومن العافية دوامها.. ومن الخير أكمله.. اللهم سلاما من كل شيء يرهقنا ويضعفنا يارب.

اللهم أدخل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا و الابتسامة على وجوه والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا احتسب.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر أمري ووفقني يارب العالمين.

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الدستور يرصد أسعار السيراميك بالسوق خلال تعاملات يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

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انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 بـ2220 جنيهًا للجرام

اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك.. اللهم يسر لنا أمورنا .. واختر لنا ما هو خير لنا.. اللهم لا تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدا .. اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك.. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك.. اللهم ارحمنا من هموم الدنيا وأرزقنا التوفيق في جميع أمور الدنيا.

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك ونترك من يكفر بك.. اللهم في هذا الفجر أسألك ما ترزقني ما أريد وما أحتاج إليه.. فلا أحد يعلم ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا وهمومي سعادة وضيقي فرجا.. وارزقني يوما أفضل من أمسي.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 فى مصر دون مصنعية

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم في البنوك وماكينات الصرافة


اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته.. اللهم فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين فأنت على كل شيء قدير.

 

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