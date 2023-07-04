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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الدستور يرصد أسعار السيراميك بالسوق خلال تعاملات يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

سيراميك
سيراميك

استقرت أسعار السيراميك بمستهل تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك بالسوق المحلي.

اسعار السيراميك اليوم

وقد يتوفر السيراميك المصري بالعديد من الأشكال وكذلك أيضا العلامات التجارية التي تقوم بتصنيعها لصالح السوق المحلي " للمستهلك " وقد تختلف أسعار السيراميك من شركة لأخرى وهناك شركات تقوم بطرح عروض وتخفيضات قد تختلف من منتج إلي منتج آخر حسب المواصفات والجودة بحيث تتناسب مع جميع الإمكانيات والأذواق.

وقد يختلف أسعار وأنواع الباركية المختلفة فهي تخاطب الفئة العالية وقد يتراوح سعر متر الباركية في معظم الشركات المنتجة لأنواعه ما بين 530 جنيهاً حتي 750 جنيها للمتر. 

اسعار السيراميك الفرز الاول

الدستور يرصد خلال خطوط عريضة قائمة أسعار أنواع السيراميك بمختلف أنواعه 

سعر متر  السيراميك الفرز الأول بالسوق المحلي للمستهلك تسليم أرض المصنع 

بلغ سعر مير سيراميك مارسيليا الفرز الأول بقيمة 55 جنيهاُ 

وسجل سعر متر سيراميك باركية الفرز الأول ليتراوح ما بين 100 إلي 250 جنيهاَ 

وصل سعر متر سيراميك لابوتية الفرز الأول يتراوح ما بين  60 إلي 90 جنيها 

وجاء سعر متر سيراميك ليزر الفرز الأول يتراوح مابين 60 إلي 120 جنيها 

وبينا جاء سعر متر السيراميك عادي  الفرز الأول بقيمة 120 جنيها 

 وقد يتراوح سعر متر البورسلين  بالسوق المحلي للمستهلك ما بين 239 جنيها ً حتي 269 جنيهاً 

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سعر متر السيراميك الفرز الثاني للمستهلك 

 سجل سعر متر السيراميك عادي فرز الثاني بقيمة 75 جنيهاً 

وجاء سعر متر السيراميك رويال  الفرز الثاني بقيمة 75 جنيهاً 

وبلغ سعر متر السيراميك مارسيليا الفرز الثاني  بقيمة 70 جنيهاً 

بينما بلغ سعر متر السيراميك لابوتية الفرز الثاني  ما بين 55 إلى 75 جنيها. 

ووصل سعر متر السيراميك ليسيكو  الفرز الثاني  بقيمة 85 جنيها 

وبلغ سعر متر السيراميك كليوباترا  الفرز الثاني بقيمة 75 جنيها 

سعر متر السيراميك الفرز الثالث 

جاء سعر متر سيراميك مارسيليا  الفرز الثالث بقيمة 44 جنيها 

وبلغ سعر متر سيراميك لابوتية  الفرز الثالث بقيمة 40 جنيهاً 

وسجل سعر متر سيراميك لرويال الفرز الثالث  بقيمة تتراوح ما بين 40 إلي 50 جنيها ً 

وبلغ سعر متر سيراميك ليسيكو  الفرز الثالث بنحو 75 جنيهاً  

ويسجل سعر متر سيراميك كليوباترا  الفرز الثالث ليتراوح ما بين 35 جنيها إلى 70 جنيها . 

سيراميك الثالث الفرز الثانى الاول للمستهلك سعر متر السيراميك اسعار السيراميك اليوم

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