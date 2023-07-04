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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2023/7/4 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية التعاملات الصباحية حرص المسافرين إلى خارج البلاد على معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 /7 /2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث واصلت أسعار العملة الخضراء الحفاظ باستقرارها اليوم، وذلك بالتزامن مع أول أيام العمل للبنوك أسعار مرور عيد الأضحى المبارك، وسجلت سعر الدولار في «المركزي» نحو مبلغ 30.83 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 /7 /2023 في البنوك المصرية

ومن المقرر أن ستعود البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 الجاري.

أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وفي هذا السياق، سعر «الدستور» لزوارها، كل ما يتعلق بـ أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 يوليو في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري استقر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر العملة الخضراء في بنك مصر ثبت عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 يوليو في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي حافظ على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 يوليو في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وشهد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 يوليو في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ قيمته 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي حقق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 يوليو في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء سعر الدولار اليوم البنوك المصرية الدولار أسعار الدولار

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