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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الثانوية الزراعية
نتيجة الثانوية الزراعية

نتيجة الثانوية الزراعية توفرها بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي استطاع الطلاب ملأ استمارة امتحانات الدبلومات الفنية من خلالها ، ومع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية الزراعية وباقي أقسام الدبلومات الفنية سواء الثانوية الصناعية أو الثانوية التجارية ، تعرض الدستور رابط الحصول على نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023 . 

نتيجة الثانوية الزراعية 2023 برقم الجلوس 

توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023 ، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية ومنها نتيجة الثانوية الصناعية والثانوية التجارية أيضًا خلال ساعات من الآن بعد أن انتهت عمليات التصحيح والتدقيق للامتحانات مع توقعات باقتراب نسبة النجاج من العام الماضي . 

وزير التعليم يعلن نتيجة الدبلومات الفنية فى مؤتمر صحفى غدًا

صناعي - زراعي - تجاري.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وكانت نسبة النجاح في امتحانات الدبلومات الفنية في العام الدراسي الماضي 2022-2023 قرابة 63.36%، بينما بلغت نسبة الرسوب 27.31%.

رابط بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات 2023

توفر بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية والتي أنهي الطلاب الامتحانات فيها  في 8 يونيه الماضي بعد أن بدأت في 27 مايو الماضي ، وحضرها 715.432 طالبًا وطالبة الامتحانات في 2542 لجنة بجميع النوعيات صناعي – زراعي – تجاري – فندقي في عدد 1337 مادة.

ويستطيع لطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الزراعية وباقي تخصصات الدبلومات الفنية من خلال زيارة بوابة التعليم الفني أو الضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا، وسيتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية الزراعية ورابط نتيجة الدبلومات الفنية بصورة عامة بعد اعتمادها من الوزير وإعلانها رسمية ، وبعدها ، قم بإدخال رقم الجلوس ، ثم تظهر النتيجة والدرجات التي حصل عليها الطالب.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تتيح حتى الآن تقديم الصف الأول الثانوي الفني من خلال نفس الرابط السابق والتي بدأت مع بداية يوليو الجاري وتستمر حتى 20 يوليو.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم والمواد المتبقية لباقي الشعب

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