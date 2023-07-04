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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-7-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع بدء أول يوم في العمل في جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة حرص آلاف على معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في محافظات مصر، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر التعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم، محذرة من الارتفاع لنسب الرطوبة، والتي ستعمل على زيادة حرارة الطقس التي تكون متوقعة فى الظل بقيم ستتراوح من 3:4 درجات مئوية، وتكون ناصحة بشرب الكثير من السوائل.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في محافظات مصر. 

وتوقعت الأرصاد قدوم الموجة الحارة القادمة من الأراضي الهندية على جميع أنحاء البلاد، ستسمي منخفض الهند الموسمي، والذي ستعمل على ارتفاع درجات الحرارة ووجود نسب الرطوبة في فصل الصيف، مما قد تجعل درجات الحرارة متخطية لحاجز الـ 40 درجة مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن سيسود اليوم، طقس معتدل الحرارة بالصباح الباكر، وطقس حار رطب علي محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وبالسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات الليل، بينما سيسود طقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء في فترات الليل.

الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء 

كشفت الأرصاد، خلال بيان لها، عن الظوهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، فمن المتوقع ستكون شبورة مائية خفيفة صباحًا ببعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية وفي مدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت، في بيانها، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من 0.5 متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وأوضحت أيضًا أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

  • القاهرة العظمى 35، الصغرى 24.
  • العاصمة الادارية العظمى 35، الصغرى 24.
  • الإسكندرية العظمى 29، الصغرى 23.
  • المنصورة العظمى 34، الصغرى 23.
  • الزقازيق العظمى 35، الصغرى 24.
  • أسيوط العظمى 40، الصغرى 24.
  • قنا العظمى 42، الصغرى 28.
  • الأقصر العظمى 43، الصغرى 27.
  • أسوان العظمى 43، الصغرى 28.
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